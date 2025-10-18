edición general
Descubren un túnel que atravesaba la frontera de Bielorrusia con Polonia

Desde hace tiempo, Polonia denuncia que Bielorrusia fomenta la entrada de migrantes ilegales como medida de presión. En 2024, cifran en 30.000 personas llegadas de forma ilegal a través de esta frontera. Este túnel encontrado habría sido utilizado con este fin. Es el segundo similar que descubren las fuerzas de seguridad polacas en los últimos meses. Acusan a la administración de Alexander Lukashenko de haber facilitado el traslado de migrantes de Oriente Medio y África hasta el borde con Polonia

3 comentarios
#1 arreglenenlacemagico
toca poner mas sensores sismicos , lo vi ayer por la noche lo del tunel otra pieza mas de la guerra hibrida o quizas un tunel de contrabandistas
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
La clásica ruta de migración Bielorrusia Polonia, nada extraño. :roll:
Lo que no entiendo es porque quieren ir a ese sitio horrible, falto de derecho, y fascista estando un un paraíso como Bielorrusia o teniendo Rusia ahí, a tiro de piedra. Qué cosas tiene la vida!
#3 j-light
Quién va a pasar por ese agujero de topo?? Donde haya un buen océano o mar...
