Descubren un túnel que atravesaba la frontera de Bielorrusia con Polonia

Desde hace tiempo, Polonia denuncia que Bielorrusia fomenta la entrada de migrantes ilegales como medida de presión. En 2024, cifran en 30.000 personas llegadas de forma ilegal a través de esta frontera. Este túnel encontrado habría sido utilizado con este fin. Es el segundo similar que descubren las fuerzas de seguridad polacas en los últimos meses. Acusan a la administración de Alexander Lukashenko de haber facilitado el traslado de migrantes de Oriente Medio y África hasta el borde con Polonia