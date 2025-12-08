·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4669
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
4098
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
3267
clics
Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones
4180
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2995
clics
Joseba, especialista en gasolina, refuta a Ángel Gaitán: “Has demostrado no saber nada de aditivos”
más votadas
761
Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”
562
Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón
501
La brigada política del PP usó el montaje de la cocaína a Urbán para extender la investigación a un senador de Podemos
336
Las fuerzas de Israel irrumpen en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este e incautan material
411
Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
150
clics
Descubren una nueva vía para regenerar el cartílago en la artrosis
Un estudio publicado en la prestigiosa revista Science ha desentrañado el mecanismo que destruye el tejido en esta enfermedad, gracias al hallazgo de un fármaco que podría revertirlo
|
etiquetas
:
medicina
,
artrosis
,
cartilago
,
fármaco
18
3
0
K
184
ciencia
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
0
K
184
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ChatGPT
mi rodilla derecha dice yupiiiiiiiiiiiiiiiiii
4
K
47
#5
mcfgdbbn3
*
#1
: Y quienes hayan perdido un dedo, porque quizás se pueda alargar el hueso y luego regenerar la articulaciones con esto.
0
K
12
#2
Cantro
Vamos cruzando los dedos
1
K
23
#6
Quecansaometienes...
#2
Ahora ya si!!
0
K
10
#3
Jovaldini
Primero encontraron una cura para la calvicie y ahora ya estrenaremos rodillas, es un buen momento para tener más de 30 años
2
K
28
#7
Quecansaometienes...
*
#3
Y la viagra que ya lleva unos años
Prioridades son prioridades.
1
K
19
#4
Martinsoc
#3
Uf, necesito ese medicamento para la calvicie porque ya se me está haciendo peinado de Vegetta
1
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente