Descubren una nueva vía para regenerar el cartílago en la artrosis

Un estudio publicado en la prestigiosa revista Science ha desentrañado el mecanismo que destruye el tejido en esta enfermedad, gracias al hallazgo de un fármaco que podría revertirlo

7 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
mi rodilla derecha dice yupiiiiiiiiiiiiiiiiii
#5 mcfgdbbn3 *
#1: Y quienes hayan perdido un dedo, porque quizás se pueda alargar el hueso y luego regenerar la articulaciones con esto.
Cantro #2 Cantro
Vamos cruzando los dedos
Quecansaometienes... #6 Quecansaometienes...
#2 Ahora ya si!! :-D
Jovaldini #3 Jovaldini
Primero encontraron una cura para la calvicie y ahora ya estrenaremos rodillas, es un buen momento para tener más de 30 años :->
Quecansaometienes... #7 Quecansaometienes... *
#3 Y la viagra que ya lleva unos años :roll: xD xD xD xD Prioridades son prioridades.
Martinsoc #4 Martinsoc
#3 Uf, necesito ese medicamento para la calvicie porque ya se me está haciendo peinado de Vegetta :popcorn:
