Descubren una nueva fuente de mercurio "hasta ahora ignorada" en la laguna del Mar Menor en Murcia

El hallazgo demuestra que esta descarga subterránea de agua "no solo transporta mercurio, sino que, además, a su llegada a la zona costera crea las condiciones adecuadas" para la formación de metilmercurio, la forma más tóxica de este metal...Buena parte de este mercurio fue emitido en el pasado: se trata de lo que los científicos denominan 'mercurio heredado, es decir, residuos acumulados durante décadas en los sedimentos por la actividad minera y agrícola de la zona, que ahora están siendo liberados nuevamente al agua por el flujo subterráneo

2 comentarios
Beltenebros #2 Beltenebros
Lo que faltaba para terminar de destrozarlo.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El mensajero de los dioses :-/
