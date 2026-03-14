Descubren moneda fundacional de 1584 en el histórico sitio en Puerto del Hambre

[...] un trabajo realizado en terreno permitió descubrir una moneda fundacional del año 1584 al interior del Parque del Estrecho de Magallanes, uno de los sitios históricos más relevantes del extremo sur de Chile. [...] la moneda habría sido enterrada el 25 de marzo de 1584 durante la ceremonia de fundación del asentamiento impulsado por el explorador español Pedro Sarmiento de Gamboa, ocasión en que se colocó la primera piedra de la iglesia del lugar.