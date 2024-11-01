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Descubren en Japón un barco mongol de 750 años con armas intactas pertenecientes a Kublai Kan

Descubren en Japón un barco mongol de 750 años con armas intactas pertenecientes a Kublai Kan

Una espada corta aún dentro de su vaina, un conjunto de flechas atadas y un par de palillos metálicos grabados: estos son algunos de los objetos que acaban de emerger del fondo marino frente a una pequeña isla japonesa, siete siglos y medio después de que un tifón los enviara a las profundidades. Los artefactos pertenecen a un buque de guerra mongol, el tercero de este tipo hallado en la bahía de Imari, cerca de la isla de Takashima, en la prefectura de Nagasaki, y constituyen algunas de las pruebas del ataque de Kublai Kan contra Japón.

| etiquetas: barco , mongol , arma , intacta
8 1 0 K 100 cultura
3 comentarios
8 1 0 K 100 cultura
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Mira que el artículo es interesante y el hallazgo más .. y la tiene que joder el juntaletras con decir que eran de Kublai Kan ... claro, y el chófer del barco era Marco Polo, no te jode.

Kublai era el mandamás que envió la flota.
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#2 PerritaPiloto
#1 Así que seguramente todo era suyo, pero esas armas concretas seguramente nunca las ha visto o tocado.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

No tengo claro el sentido de la propiedad de la sociedad mongola, pero me apuesto un café a que en eso de que nunca las ha visto tienes toda la razón.
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menéame