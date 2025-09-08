Descubren que los guacamayos aprenden imitando a terceros, primer caso en la fauna silvestre

Una de las maneras más efectivas de aprender es mediante la imitación de terceros, procedimiento con el que observamos y luego copiamos las acciones de otros. Hasta hace poco, se creía que esto era un rasgo exclusivo de los humanos, pero un nuevo estudio publicado en Scientific Reports revela que los guacamayos también poseen esta capacidad. La imitación es un fenómeno conocido en el reino animal. Los loros son famosos por su capacidad para -Fuente: www.nature.com/articles/s41598-025-11665-9
Prácticamente todos los homínidos lo hacen, orcas y eso que yo sepa, no soy biólogo ni nada...
Hace poco estuve leyendo sobre los chimpaces que "pescan" hormigas y como aprenden de otros chimpancés que lo hacen los materiales, tamaños de las "cañas de pescar"
