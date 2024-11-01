edición general
Descubren en Francia una figura de 27.000 años con un peinado trenzado que desconcierta a los arqueólogos: podría ser la primera "moda"de la Prehistoria

Una figura tallada hace 27.000 años en el norte de Francia revela lo impensable: los cazadores paleolíticos también cuidaban su peinado.
Es un rostro humano, minuciosamente esculpido, con un detalle que ha desconcertado a los arqueólogos: una compleja trenza, o quizá una red para el cabello, perfectamente representada.
El contraste con otras zonas del continente es especialmente significativo. Mientras que en Europa Central y Oriental predominan figuras con cabezas cubiertas, sin rasgos definidos, esta muestra francesa apunta a una tradición.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Hablar de "moda" con un caso con una muestra poblacional de "1" individuo es tan de medio digital cuñado, que da vértigo.

Muy propio de "Muy", aquel magazine que te intentaban vender en los 80 como científico, pero que viene a ser el ¡Hola! de las noticias chorras relacionadas con ciencia.
DonLenguita #2 DonLenguita
Y porqué no le preguntan en qué peluquería se lo hizo? {0x1f602}
#3 madrideste
Erronea. La primera moda de la histoira fue un hueso de mastodonte atravesado en la melena.
cocolisto #4 cocolisto
Hay que reconocer que lo de la moda francesa viene de antiguo {0x1f601}
