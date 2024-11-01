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Descubren en el fondo del lago de Neuchâtel el cargamento de una embarcación romana llena de ánforas de aceite de oliva de la Península Ibérica

Descubren en el fondo del lago de Neuchâtel el cargamento de una embarcación romana llena de ánforas de aceite de oliva de la Península Ibérica

El contenido de la carga revela una amalgama de productos de origen regional y de larga distancia. La parte más voluminosa del conjunto está compuesta por varios centenares de recipientes de cerámica que, de forma casi milagrosa, han llegado intactos hasta nuestros días. Se trata principalmente de vajilla de mesa —platos, fuentes, copas y cuencos— cuya producción se ha vinculado a talleres regionales del ámbito de la meseta suiza.

| etiquetas: suiza , ánforas , aceite oliva , neuchâtel
6 1 0 K 142 Arqueología
4 comentarios
6 1 0 K 142 Arqueología
#1 diablos_maiq
En el exterior se leía "Factum in Hispania" :troll:
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mono #2 mono
Con lo que le habrá costado llegar al barco a vela y remo desde Hispania al lago Neuchatel, y va y se hunde.

Seguramente estaría desfondado después de un camino con tan poco calado
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#4 laruladelnorte
Pero el interés arqueológico del conjunto no se limita a la cerámica. Entre los objetos recuperados figuran también utensilios y herramientas vinculadas a la vida cotidiana de quienes navegaban a bordo. Los arqueólogos han identificado igualmente elementos de arnés y de carro, entre los que destacan unas ruedas en perfecto estado de conservación que constituyen los únicos ejemplares romanos de este tipo hallados en Suiza.

Me imagino el subidón de los arqueólogos cuando dan con algo asi.
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Skiner #3 Skiner
Se desvio un poquito el pecio desde la Península Ibérica hasta un lago de Suiza. :troll:
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menéame