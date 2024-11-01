Descubren en el fondo del lago de Neuchâtel el cargamento de una embarcación romana llena de ánforas de aceite de oliva de la Península Ibérica

El contenido de la carga revela una amalgama de productos de origen regional y de larga distancia. La parte más voluminosa del conjunto está compuesta por varios centenares de recipientes de cerámica que, de forma casi milagrosa, han llegado intactos hasta nuestros días. Se trata principalmente de vajilla de mesa —platos, fuentes, copas y cuencos— cuya producción se ha vinculado a talleres regionales del ámbito de la meseta suiza.