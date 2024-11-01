Descubren en una domus del siglo I una avanzada técnica de pintura mural nunca antes vista en la Hispania romana

La mezcla de pigmentos hallada en una domus de Cartagena, analizada en los laboratorios del IQUEMA y del SCAI, arroja luz sobre el elevado grado de conocimiento técnico de los artesanos del siglo I: no solo empleaban mezclas para abaratar el material, también imprimaban la superficie para garantizar su conservación
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Si ahora, hoy en día, hay 100 millones de formar de hacer algo, en el pasado habría 100 mil formas, simplemente porque no se había descubierto algunos materiales o técnicas, pero eso no quita que un random en Cartago por ejemplo hiciera algo único y que no se enterase nadie en Roma o el imperio persa.
Es una de las cosas más chulas de la historia antigua, darse cuenta de que no todo era sota-caballo-rey, que lo que conocemos y lo que se hace "famoso" no tiene por qué ser la norma ni el estandar.