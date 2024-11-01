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Descubren en una domus del siglo I una avanzada técnica de pintura mural nunca antes vista en la Hispania romana

Descubren en una domus del siglo I una avanzada técnica de pintura mural nunca antes vista en la Hispania romana

La mezcla de pigmentos hallada en una domus de Cartagena, analizada en los laboratorios del IQUEMA y del SCAI, arroja luz sobre el elevado grado de conocimiento técnico de los artesanos del siglo I: no solo empleaban mezclas para abaratar el material, también imprimaban la superficie para garantizar su conservación

| etiquetas: arqueología , antigua roma , hispania , arqueometría
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1 comentarios
7 1 0 K 56 ciencia
Andreham #1 Andreham
Algo que a veces parece que sorprende es que las sociedades antiguas no eran mono-tecnológicas y todos (por ejemplo) pintaban igual, usaban las mismas técnicas y tenían los mismos conocimientos.

Si ahora, hoy en día, hay 100 millones de formar de hacer algo, en el pasado habría 100 mil formas, simplemente porque no se había descubierto algunos materiales o técnicas, pero eso no quita que un random en Cartago por ejemplo hiciera algo único y que no se enterase nadie en Roma o el imperio persa.

Es una de las cosas más chulas de la historia antigua, darse cuenta de que no todo era sota-caballo-rey, que lo que conocemos y lo que se hace "famoso" no tiene por qué ser la norma ni el estandar.
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menéame