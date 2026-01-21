edición general
Descubren en una cueva de Indonesia el arte rupestre más antiguo del mundo

Esta figura, una plantilla de mano, constituye un hito en el estudio del arte rupestre y supera por unos 15.000 años al anterior registro más antiguo, también localizado en la misma isla

Asimismov #2 Asimismov
La sede del delbate, caverna pura y dura.
Benu #1 Benu
Hay dos pinturas atribuidas a Neandertales de datación parecida en Maltravieso y en La pasiega. Esta pintura podía haber sido hecha por un Hobit, luzoniense. Es solo una parte de la mano sobre fondo de pintura.
#4 HangTheRich
#1 bilbo o frodo
Cuñado #5 Cuñado
#1 Esta pintura podía haber sido hecha por un Hobit, luzoniense.

Supongo que te refieres al floresiensis (el luzonensis habiitaba las Filipinas, no Indonesia); pero el artículo menciona explícitamente al homo sapiens y la datación, de al menos 67.800 años de antigüedad, es consistente con las fechas en la que se calcula su llegada a la zona. Por otra parte, nunca se han encontrado pinturas rupestres atribuibles a ningún homínido que no fuese sapiens o neandertal.

Este

#3 cocococo
Los humanos del siglo XXI están zumbados y tarados, pero los ancestros no se quedaban atrás.
