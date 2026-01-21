Descubren en una cueva de Indonesia el arte rupestre más antiguo del mundo

Esta figura, una plantilla de mano, constituye un hito en el estudio del arte rupestre y supera por unos 15.000 años al anterior registro más antiguo, también localizado en la misma isla
Supongo que te refieres al floresiensis (el luzonensis habiitaba las Filipinas, no Indonesia); pero el artículo menciona explícitamente al homo sapiens y la datación, de al menos 67.800 años de antigüedad, es consistente con las fechas en la que se calcula su llegada a la zona. Por otra parte, nunca se han encontrado pinturas rupestres atribuibles a ningún homínido que no fuese sapiens o neandertal.
