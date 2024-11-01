edición general
Descubren en Cauno una iglesia bizantina construida sobre un hospital romano: cuando la fe se impuso a la medicina

Tal y como narran los arqueólogos, el nivel inferior del complejo funcionó como un valetudinarium, es decir, un hospital militar romano que más tarde prestó atención también a civiles. Prueba de ello son los muchos instrumentos quirúrgicos y herramientas médicas que se han encontrado en el terreno y que confirman su uso sanitario...Este cambio no solo arquitectónico sino también simbólico refleja perfectamente el paso de una cultura centrada en el cuerpo a una centrada en el alma.

ingenierodepalillos
Me está costando mucho no soltar el calzador que pide a gritos el aporte, que por otro lado, es interesantísimo.
