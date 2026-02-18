Descubren 6 dibujos originales de Ramón y Cajal que llevaban décadas en el Museo Anatómico de Valladolid

En concreto, los dibujos representan estructuras microscópicas del sistema nervioso de animales, la glándula submaxilar de un gato, una placa motora, una glándula gástrica de gato, un páncreas de erizo, y un par de neuronas. Se tratan de preparaciones histológicas que Ramón y Cajal dibujaba a mano para incluirlos en los libros que publicaba.