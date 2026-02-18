edición general
Descubren 6 dibujos originales de Ramón y Cajal que llevaban décadas en el Museo Anatómico de Valladolid

En concreto, los dibujos representan estructuras microscópicas del sistema nervioso de animales, la glándula submaxilar de un gato, una placa motora, una glándula gástrica de gato, un páncreas de erizo, y un par de neuronas. Se tratan de preparaciones histológicas que Ramón y Cajal dibujaba a mano para incluirlos en los libros que publicaba.

Ripio #2 Ripio
Falta dilucidar si los dibujos los hizo Ramón o Cajal.
Cabe que los dibujasen entrambos.


BADUM TSSSSSSSS
Ripio #4 Ripio
#3 Te he adelantado en #2

:troll:
Pacman #5 Pacman
#4 por 32 segundos, me has pilladoeescribiendo :-D
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#2 #3 Ya sé que no me váis a creer, pero hace un mes estuve en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y visité una zona que hay dedicada a Ramón y Cajal, con dibujos, fotografías, escritos... en fin, una maravilla que recomiendo visitar.
El caso es que andábamos por allí y pasa una familia con niños y el padre iba hablando muy alto diciéndole a su mujer: "¿lo ves, si lo pone aquí, que Cajal dijo que no sé qué, es que es otro, uno es Ramón y otro Cajal".
Yo no me lo podía creer, la mujer estaba con cara de desesperación. Pensé que lo decía de broma, miré a la vigilante de la sala y me puso una cara como de "madre mía, cómo está el patio"...
Pacman #3 Pacman
De los seis, cuantos eran de Ramón y cuantos de Cajal? :shit:
pepel #1 pepel
Estarían en lista de espera para hacer la autopsia.
