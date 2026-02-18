Descubren 6 dibujos originales de Ramón y Cajal que llevaban décadas en el Museo Anatómico de Valladolid

En concreto, los dibujos representan estructuras microscópicas del sistema nervioso de animales, la glándula submaxilar de un gato, una placa motora, una glándula gástrica de gato, un páncreas de erizo, y un par de neuronas. Se tratan de preparaciones histológicas que Ramón y Cajal dibujaba a mano para incluirlos en los libros que publicaba.
| etiquetas: ramón y cajal , dibujos , anatomía
Cabe que los dibujasen entrambos.
BADUM TSSSSSSSS
El caso es que andábamos por allí y pasa una familia con niños y el padre iba hablando muy alto diciéndole a su mujer: "¿lo ves, si lo pone aquí, que Cajal dijo que no sé qué, es que es otro, uno es Ramón y otro Cajal".
Yo no me lo podía creer, la mujer estaba con cara de desesperación. Pensé que lo decía de broma, miré a la vigilante de la sala y me puso una cara como de "madre mía, cómo está el patio"...