Descubierto un tesoro de 15.000 monedas romanas en Gales [ENG]

Un hombre en Gales ha descubierto el que podría ser uno de los mayores tesoros descubiertos en el Reino Unido, y el mayor de Gales. El hallazgo se produjo a mediados de septiembre en un lugar no divulgado del rural. El tesoro se compone de unas 10.000 a 15.000 monedas de plata, con un peso de unos 60 kilos en total. El conjunto está formado por una mezcla de denarios de plata y antoninianos bañados en plata hallado en un recipiente de cerámica. Las monedas han sido trasladadas al Museo Nacional en Cardiff.

Jakeukalane #2 Jakeukalane *
Lo mejor de la noticia:
David and Ian immediately reported the amazing find and, under expert guidance, carefully excavated the 2000-year old pot over six painstaking hours.
Me ha llamado la atención para bien.
1
themarquesito #1 themarquesito
He traducido "silver washed radiates" por "antoninianos" porque ése es el tipo de moneda al que corresponde esa descripción. Si alguien quiere entretenerse mirando monedas romanas, dejo aquí la web OCRE (Online Coins of the Roman Empire), que permite ajustar lo que uno quiera buscar en función de muchos parámetros como la denominación, ceca, divinidad representada, persona retratada, etc.
numismatics.org/ocre/search
0
woody_alien #3 woody_alien
Impresionante ¿cómo coño plateaban cosas si desconocían la electrólisis?
0
themarquesito #5 themarquesito
#3 Según Anheuser, usando una pasta de cloruro de plata sobre los cospeles antes de acuñar las monedas.
www.hmsjournal.org/index.php/home/article/download/271/260
0
skaworld #4 skaworld
Justo ayer hablaba con unos colegas de esta joyita que no viene mucho a cuento pero... Hay detectoristas... hay Toby y Mackenzie


www.filmaffinity.com/es/film306966.html
0
Malinke #6 Malinke
¿A cuánto está el cambio entre sextercios y libras/euros?
Es broma.
0

