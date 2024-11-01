Descubierto un tesoro de 15.000 monedas romanas en Gales [ENG]

Un hombre en Gales ha descubierto el que podría ser uno de los mayores tesoros descubiertos en el Reino Unido, y el mayor de Gales. El hallazgo se produjo a mediados de septiembre en un lugar no divulgado del rural. El tesoro se compone de unas 10.000 a 15.000 monedas de plata, con un peso de unos 60 kilos en total. El conjunto está formado por una mezcla de denarios de plata y antoninianos bañados en plata hallado en un recipiente de cerámica. Las monedas han sido trasladadas al Museo Nacional en Cardiff.
| etiquetas: tesoro , gales , monedas , denario , antoniniano
David and Ian immediately reported the amazing find and, under expert guidance, carefully excavated the 2000-year old pot over six painstaking hours.
Me ha llamado la atención para bien.
numismatics.org/ocre/search
www.hmsjournal.org/index.php/home/article/download/271/260
www.filmaffinity.com/es/film306966.html
Es broma.