Descubierta la empresa tecnológica con la que el hijo de Lula da Silva opera en España

El empresario Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, implicado en un escándalo de corrupción en Brasil, abre negocios en España. SYNAPTA SL, que comenzó sus operaciones el pasado 13 de enero, tiene como socio único a Fábio Luís, cuenta con un capital de 3.000 euros y se dedica a actividades informáticas, según desvela queunperiodico.blogspot.com/

calde #3 calde
Uy, cuidado, 3.000€ de capital! Ésto parece serio, no como lo de Begoña Gómez!

Además, la prueba principal y única es la declaración de una persona, así empiezan los grandes casos de corrupción!

La extremaderecha sigue manipulando las democracias...

Tito_Keith #4 Tito_Keith
" implicado en un escándalo de corrupción"... ¿qué basura es esta? Y quedó demostradísimo que era un juicio inventado de lawfare de libro. ¿Cuál es la noticia? ¿Que el hijo de un presidente monta una empresa?
#1 pcmaster *
Synapta. Ojito con el nombre porque ya no sabemos si tienen algo que ver con Synapta flowing-polecat.10web.cloud/acerca-de-nosotros/, con Synapta www.synapta.co.uk/aboutus.html, con Synapta www.synapta.net/en/who-we-are/ o con Synapta www.synaptaindustries.com/about/
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca *
#1 La primera es de traca, un montón de gente guapísima generada por IA. Da confianza.
Bueno, el único que no parece IA es un tal David Rodríguez, precisamente el que no sale nada favorecido.
