Descubierta la empresa tecnológica con la que el hijo de Lula da Silva opera en España

El empresario Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, implicado en un escándalo de corrupción en Brasil, abre negocios en España. SYNAPTA SL, que comenzó sus operaciones el pasado 13 de enero, tiene como socio único a Fábio Luís, cuenta con un capital de 3.000 euros y se dedica a actividades informáticas, según desvela queunperiodico.blogspot.com/
Además, la prueba principal y única es la declaración de una persona, así empiezan los grandes casos de corrupción!
La extremaderecha sigue manipulando las democracias...
Bueno, el único que no parece IA es un tal David Rodríguez, precisamente el que no sale nada favorecido.