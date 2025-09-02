Descontrol en un vuelo a Alicante, que acaba con dos británicos detenidos: "Era insostenible. Todo el mundo estaba harto”

Varios agentes armados subieron directamente al avión y se produjo un forcejeo con uno de los implicados, que llegó a agarrar a un agente por el cuello en un desesperado intento de resistirse a ser desalojado.El pasado jueves, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vivió un nuevo episodio de tensión a bordo de un avión con destino a la Costa Blanca. Un vuelo de Ryanair procedente de Leeds Bradford (Reino Unido) acabó con la Guardia Civil entrando en la aeronave para reducir a dos pasajeros británicos que, en pleno estado de embriaguez
| etiquetas: descontrol , vuelo a alicante , dos británicos detenidos
Pos lo suyo seria que le pasasen la factura del despliegue al aeropuerto de Leeds. Amos que es un poco de coña que vean que van como piojos y digan nah envialos pallá que ya se ocuparán los otros.
Amos dificil de controlar no deberia ser
Imagínate un vuelo con overbooking, y con cierto retraso, alguien se va a alterar, y si la directiva es "las personas alteradas no pasan", se va a abusar. Hablamos de esta gente elpais.com/tecnologia/2025-09-02/es-legitimo-cobrar-mas-por-un-vuelo-a