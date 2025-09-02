Descontrol en un vuelo a Alicante, que acaba con dos británicos detenidos: "Era insostenible. Todo el mundo estaba harto”

Varios agentes armados subieron directamente al avión y se produjo un forcejeo con uno de los implicados, que llegó a agarrar a un agente por el cuello en un desesperado intento de resistirse a ser desalojado.El pasado jueves, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vivió un nuevo episodio de tensión a bordo de un avión con destino a la Costa Blanca. Un vuelo de Ryanair procedente de Leeds Bradford (Reino Unido) acabó con la Guardia Civil entrando en la aeronave para reducir a dos pasajeros británicos que, en pleno estado de embriaguez