Descontrol en un vuelo a Alicante, que acaba con dos británicos detenidos: "Era insostenible. Todo el mundo estaba harto”

Descontrol en un vuelo a Alicante, que acaba con dos británicos detenidos: "Era insostenible. Todo el mundo estaba harto”

Varios agentes armados subieron directamente al avión y se produjo un forcejeo con uno de los implicados, que llegó a agarrar a un agente por el cuello en un desesperado intento de resistirse a ser desalojado.El pasado jueves, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vivió un nuevo episodio de tensión a bordo de un avión con destino a la Costa Blanca. Un vuelo de Ryanair procedente de Leeds Bradford (Reino Unido) acabó con la Guardia Civil entrando en la aeronave para reducir a dos pasajeros británicos que, en pleno estado de embriaguez

11 comentarios
skaworld
" los pasajeros confirmaron que ambos habían sido evaluados por la seguridad del aeropuerto de Leeds antes de volar, aunque ello no evitó el desenlace."

Pos lo suyo seria que le pasasen la factura del despliegue al aeropuerto de Leeds. Amos que es un poco de coña que vean que van como piojos y digan nah envialos pallá que ya se ocuparán los otros.
2
ombresaco
#3 Aunque en este caso puede que tengas razón, darles tal poder puede ser perjudicial, aumentarían los casos de falsos positivos, o retiradas del vuelo aleatorias (pienso en algo así, www.meneame.net/story/aeropuerto-londres-abuso-poder-parte-trabajador-, o si alguien tiene más interés en viajar, provocar alguna pequeña alteración a ver si alguien se pone nervioso, y así queda una plaza libre)
0
skaworld
#6 home no se... pero creo q con que te vean liandola (q amos a mi en la puta vida me ha "evaluado" la policia de un aeropuerto por ir liandola, y si, he cogido algun avion alegre), te hagan soplar y lleves mas alcohol que sangre ya deberia ser causa justificada (y con una evidencia registral)

Amos dificil de controlar no deberia ser

Amos dificil de controlar no deberia ser
0
ombresaco
#9 Pero si además le añades el miedo a "como la lien allí, te vas a cagar tú" pues más justificación para mano dura.

Imagínate un vuelo con overbooking, y con cierto retraso, alguien se va a alterar, y si la directiva es "las personas alteradas no pasan", se va a abusar. Hablamos de esta gente elpais.com/tecnologia/2025-09-02/es-legitimo-cobrar-mas-por-un-vuelo-a
0
CharlesBrowson
britanicos hanciendo el anglosajon, el agua moja
1
capitan.meneito
Esto se soluciona instalándole un balcon al avión.
1
Antipalancas21
#1 O no poniendo la escalera para bajar de el. xD
0
ombresaco
#1 ¿delante o detrás del motor?
0
Albarkas
Ingleses por el mundo
0
Tailgunner
tranquilos, chicos!!! que ya están en libertad disfrutando de sus vacaciones y sin ninguna consecuencia... ya lo dijeron Los Simpsons: los blancos super-arios son nuestros superiores...
0

