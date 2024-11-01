edición general
Desclasifican los papeles del escándalo de Frank Sinatra en Torremolinos: multado con 25.000 pesetas por desacato

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha publicado un informe de la Dirección General de Seguridad de agosto y septiembre de 1964, en el que se detallan los hechos sociales y políticos del momento, incluyendo la detención de Sinatra y la multa de 25.000 pesetas por desacato a la autoridad, tras negarse a declarar ante la policía después de su conducta en la sala de fiestas del Hotel Pez Espada. El 17 de septiembre de 1964 asistió a un espectáculo musical y se encontró con la actriz cubana Ondina Canibano.

rogerius #3 rogerius
Poco me parece para lo yanqui que era.
Djangology #7 Djangology
Al margen de Sinatra y su séquito de mafiosos este dato que no tiene nada que ver con el titular de la noticia me parece muy curioso:
"Relación con una agresión con tres víctimas mortales
El documento policial relaciona este suceso con la agresión al carguero español Sierra Aránzazu, atacado por lanchas de la contra cubana con apoyo estadounidense, que causó tres víctimas mortales.

Según el informe, el público responsabilizó unánimemente al Gobierno estadounidense y, como reacción, Fidel Castro ganó puntos incluso entre anticomunistas, destacando su condena del atentado y la devolución del barco a España."
devilinside #2 devilinside
Probablemente Frank salvó la vida a los policías, cuando dijo a sus guardaespaldas que dejasen de pegarlos
antesdarle #4 antesdarle
#2 y lo que no eran sus guardaespaldas, que es conocido por todos los vínculos de este señor con la cosa nostra
devilinside #5 devilinside
#4 Sus guardaespaldas eran la Cosa Nostra, sin la menor duda
antesdarle #6 antesdarle
#5 y si no lo eran, con semejante vínculo para cagarte encima de la mesa de cualquier garito y decir “Usted no sabe con quién está hablando”
rmdf #1 rmdf
Ya era hora. Han tenido todo el tiempo del mundo para hacer desaparecer las pruebas.
