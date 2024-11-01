Desclasifican los papeles del escándalo de Frank Sinatra en Torremolinos: multado con 25.000 pesetas por desacato

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha publicado un informe de la Dirección General de Seguridad de agosto y septiembre de 1964, en el que se detallan los hechos sociales y políticos del momento, incluyendo la detención de Sinatra y la multa de 25.000 pesetas por desacato a la autoridad, tras negarse a declarar ante la policía después de su conducta en la sala de fiestas del Hotel Pez Espada. El 17 de septiembre de 1964 asistió a un espectáculo musical y se encontró con la actriz cubana Ondina Canibano.