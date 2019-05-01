Descargue 91.000 mapas históricos de la enorme colección de mapas de David Rumsey [Eng]  

El sueño de un completista, el archivo "incluye mapas raros de los siglos XVI al XXI de América, América del Norte , América del Sur, Europa, Asia , África , el Pacífico , el Ártico , la Antártida y el mundo ". Entre los aparentemente innumerables ejemplos de ingenio cartográfico encontramos visualizaciones de datos tempranas, cartillas utilitarias, estudios fotográficos, topografías intrincadas, objetos de arte abstractos y piedras angulares históricas de la cartografía europea como el mapa de "Flandria" de Abraham Ortellus de 1570