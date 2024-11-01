Desarticulado un falso refugio con 472 animales exóticos protegidos y cuatro investigados por tráfico ilegal

La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros, en una operación que ha sacado a la luz un supuesto refugio que operaba sin licencias ni autorizaciones en la localidad abulense de Burgohondo y que servía de pantalla para un entramado dedicado al tráfico ilegal de fauna. La actuación, enmarcada en la operación 'Suartx', ha derivado en la investigación de cuatro personas por su presunta pertenencia a una organización criminal especializada en el comercio ilícito de especies.