Desaparecen cuatro deportistas cubanos en los Juegos Panamericanos Junior

Cuatro deportistas de la delegación cubana que participa en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, en Paraguay, fueron reportados este jueves como desaparecidos por las autoridades locales. Los deportistas desaparecidos no habrían regresado hasta la noche del miércoles al hotel donde permanecen concentrados por representantes cubanos en la cita multideportiva continental para jóvenes de América. Las autoridades paraguayas presumen que se trata de un caso de fuga, aunque todavía no cuentan con todos los elementos para confirmarlo.