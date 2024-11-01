Desaparecen los pasajeros de un autobus en San Luis Potosí, Mexico

A más de 24 horas del hallazgo de la unidad en eltramo Ciudad Valles–El Mante, la incertidumbre persiste. El autobús fue localizado con pertenencias en su interior, sin señales evidentes de choque. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que abrió una carpeta de investigación por desaparición y no descarta ninguna línea. “Se están analizando indicios y registros de videovigilancia; no podemos adelantar hipótesis” Elementos de la Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron retenes y recorridos en brechas y caminos ru