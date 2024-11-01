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Desanonimización en línea a gran escala con modelos de lenguaje grande (LLM) [ENG]

Desanonimización en línea a gran escala con modelos de lenguaje grande (LLM) [ENG]

En resumen: Demostramos que los agentes de modelos de lenguaje grande (LLM) pueden averiguar quién eres a partir de tus publicaciones anónimas en Internet. En plataformas como Hacker News, Reddit y LinkedIn, así como en transcripciones de entrevistas anonimizadas, nuestro método identifica a los usuarios con gran precisión y es escalable a decenas de miles de candidatos. Aunque se sabe que es posible identificar de forma unívoca a una persona con sorprendentemente pocos atributos, esto solía tener limitaciones prácticas.

| etiquetas: desanonimización , llm , escala
11 3 0 K 257 tecnología
5 comentarios
11 3 0 K 257 tecnología
#1 aletmp
Vale. Esto SI es un problema
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tul #2 tul
#1 tambien puede ser mentira o un stunt de marketing
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arturios #3 arturios
#2 ¿Marketing de que? pregunto, por que habla de diversos modelos de lenguaje, no está vendiendo uno.
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tul #4 tul
#3 de la alubia roja de montaña si te parece
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arturios #5 arturios
#4 ya, lo que tu digas, corazón.
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menéame