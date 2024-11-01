Desanonimización en línea a gran escala con modelos de lenguaje grande (LLM) [ENG]

En resumen: Demostramos que los agentes de modelos de lenguaje grande (LLM) pueden averiguar quién eres a partir de tus publicaciones anónimas en Internet. En plataformas como Hacker News, Reddit y LinkedIn, así como en transcripciones de entrevistas anonimizadas, nuestro método identifica a los usuarios con gran precisión y es escalable a decenas de miles de candidatos. Aunque se sabe que es posible identificar de forma unívoca a una persona con sorprendentemente pocos atributos, esto solía tener limitaciones prácticas.