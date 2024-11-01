edición general
Se derrumba un piso patera con 14 ocupantes que estaba declarado en ruina en Calahorra: "150 euros por 6 metros cuadrados"

Se derrumba un piso patera con 14 ocupantes que estaba declarado en ruina en Calahorra: "150 euros por 6 metros cuadrados"

El propietario de la vivienda, situada en la calle la Estrella y declarada en ruina, cobraba según los residentes hasta 250 euros mensuales de alquiler.

4 comentarios
#3 Icelandpeople
Por otra parte, Arceiz avanzaba en el lugar que el Consistorio tendrá que asumir el derribo subsidiario de la casa a través de un procedimiento de emergencia. Una actuación que es ya más que habitual para la Administración calagurritana. «Si es que acabamos de hacer otro en la calle Enramada (a la vuelta de la Estrella)», comentaba la regidora ante esta problemática, que parece no tener fin en el casco histórico de la ciudad.

Es todo tremendo lo de este país con la vivienda, estamos en el tercer mundo.
#2 diablos_maiq
No sé a qué esperan para lincharlo
reithor #4 reithor *
#2 sería más de justicia poética lapidarlo.
