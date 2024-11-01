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Derrota rojiblanca… y los memes no perdonan
Repasamos las redes en busca de las mejores bromas y memes sobre la final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
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#2
HeilHynkel
El AS ¿no saca memes del Nadaplete del R.Madrid?
¡qué raro!
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#1
josde
El Atletico de Madrid siempre ha sido el pupas y su afición esta acostumbrada a que lleva años siendo solo el tercero de la liga.
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#4
u_1cualquiera
Si la mierda de Publico y "tuiteros explotan" llega a portada, esto debería llegar también
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12
#3
Alegremensajero
Hace unos años se hacían memes graciosos en el fútbol, hoy en día son malísimos.
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