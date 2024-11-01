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Derrota rojiblanca… y los memes no perdonan

Derrota rojiblanca… y los memes no perdonan  

Repasamos las redes en busca de las mejores bromas y memes sobre la final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

| etiquetas: atleti , atlético de madrid , real sociedad , fútbol , memes , derrotas
4 1 3 K 26 gilipolleces
4 comentarios
4 1 3 K 26 gilipolleces
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El AS ¿no saca memes del Nadaplete del R.Madrid? :roll:

¡qué raro!
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josde #1 josde
El Atletico de Madrid siempre ha sido el pupas y su afición esta acostumbrada a que lleva años siendo solo el tercero de la liga.
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u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Si la mierda de Publico y "tuiteros explotan" llega a portada, esto debería llegar también
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Alegremensajero #3 Alegremensajero
Hace unos años se hacían memes graciosos en el fútbol, hoy en día son malísimos.
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