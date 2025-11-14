Derechos Sociales transferirá 20 millones de euros a Educación para aumentar el apoyo al alumnado autista

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, transferirá 20 millones de euros al Ministerio de Educación con el objetivo de asegurar el derecho a la educación inclusiva del alumnado autista y fortalecer el derecho a la atención temprana de estas niñas y niños. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este viernes, en declaraciones a los medios, en Madrid, antes de participar en un acto...