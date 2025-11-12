Los derechos sociales y el camino hacia su efectivo reconocimiento

Los derechos sociales consagran posiciones jurídicas imprescindibles para que la dignidad de la persona sea salvaguardada y todo individuo alcance la situación que le permita ejercer sus libertades y desarrollar su personalidad. Pese a ello, estos derechos han sufrido una completa falta de reconocimiento jurídico hasta etapas históricas relativamente recientes, y posteriormente una privación de eficacia real a pesar de ser formalmente reconocidos.