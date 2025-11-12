edición general
Los derechos sociales y el camino hacia su efectivo reconocimiento

Los derechos sociales consagran posiciones jurídicas imprescindibles para que la dignidad de la persona sea salvaguardada y todo individuo alcance la situación que le permita ejercer sus libertades y desarrollar su personalidad. Pese a ello, estos derechos han sufrido una completa falta de reconocimiento jurídico hasta etapas históricas relativamente recientes, y posteriormente una privación de eficacia real a pesar de ser formalmente reconocidos.

Professor #1 Professor *
Porqué la izquierda siempre habla de derechos y no de deberes? Porque a su público le quitaron el chupete mas alla de los 5 años de edad.

Si, puede ser una simplificación extrema del problema de la existencia de izquierdistas, pero sabeis que es verdad.
#2 diablos_maiq
#1 Porqué la izquierda siempre habla de derechos
Para no depender del dinero de sus padres.

De deberes no hablan más que los profes.
#4 Quimycof
¡Qué necesaria es una Izquierda Real!, una izquierda que realmente luche por las necesidades de las clases trabajadoras en lugar de la multitud de necesidades innecesarias por las que clama el neoprogresismo.

www.amazon.es/Izquierda-Antonio-Jesús-Jiménez-Benítez/dp/B0BSTYWVD1
#3 AntonioWarrior
Y los veterinarios porque no es bueno para los perros que se coman los deberes.
