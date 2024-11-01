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Derecho a reparar: por qué el ejército de EEUU no puede reparar mucho de su propio equipamiento [ENG]

Derecho a reparar: por qué el ejército de EEUU no puede reparar mucho de su propio equipamiento [ENG]

El ejército estadounidense a menudo no puede arreglar partes de aviones, barcos, vehículos de combate de infantería y otros equipos porque no se les permite bajo los contratos que el Pentágono firma con los fabricantes. En cambio, solo el fabricante puede arreglar el equipo, que es un problema en una zona de combate o en un ejercicio de entrenamiento remoto.

| etiquetas: derecho a reparar , ejército , capitalismo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Raziel_2 #1 Raziel_2
Coño, el mejor ejército del mundo y tiene los mismos problemas que el ejército ruso. Unos por falta de repuestos y otros por falta de sobres.

Desde luego hay que concederles a los estadounidenses que los de dejar todo a la iniciativa privada funciona de PM.

No creo que sea tan grave tampoco, si los fuese le pondrían solución rapida.
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Spirito #3 Spirito
#1 El mejor ejército no lo sé, pero el caro con mucha diferencia sí.
3 K 39
Dragstat #9 Dragstat
#1 es lo que dice #8, se llama capitalismo. A los que invierten en empresas armamentísticas les importa entre 0 y nada Estados Unidos y su ejercito. Lo que quieren es la mayor rentabilidad posible, y para ello protegen sus invenciones. No son empresas públicas que velan por el bien común del país, velan por los intereses de sus propietarios.
2 K 44
#8 XXguiriXX
Cuando el capitalismo se autofagocita.
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#2 candonga1
Se siente, haber usado chips de lavadoras rusas, que sirven para todo.

:troll:
4 K 55
ronko #5 ronko
#2 No hay huevos a usar chips de impresora, que esos se joden que da gusto (o cualquier otro componente de las mismas) en especial ciertas marcas. :troll:
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frankiegth #6 frankiegth *
Más tontos y no nacen. Cuando esas empresa quiebren y cierren pueden recoger todo su armamento y enterrarlo en un desierto junto con los cartuchos de E.T. para la Atari 2600.  media
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capitan__nemo #10 capitan__nemo
Por eso para el isis compraron todoterrenos toyota y no humvees.
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Stathamdepueblo #14 Stathamdepueblo
Vamos a pegar esto por aquí ...

Vista creada con IA

Los principales problemas del tanque Panzer Tiger (I y II) durante la Segunda Guerra Mundial fueron su excesiva complejidad mecánica, baja fiabilidad, alto coste de producción y un peso excesivo que desgastaba su suspensión. Su motor y transmisión solían fallar, provocando que más del 50% de las bajas del Tiger I se debieran a problemas técnicos o abandono, más que a combate directo.

Problemas técnicos y mecánicos principales:
*

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ContinuumST #4 ContinuumST
"But military equipment manufacturers tend to guard that data, saying it falls under the intellectual property they invested in developing. "

Y al ejército, que compra esos cacharros, que les den. Me imagino a uno de esos almirantes pensando que los aparatos que usa no son realmente suyos y puede hacer con ellos lo que quiera, todo menos repararlos... "shhh, es secreto, almirante, usted no puede saber lo que hacemos, tiene copyright de nuestra empresa". Qué cosas más raras.
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eltxoa #11 eltxoa
Quizas el lado bueno es que no puedan usar bombas nucleares por no haber pagado la suscripción :troll:
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XtrMnIO #13 XtrMnIO
Víctimas de su propio ultracapitalismo.
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Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
Ahora tiene sentido la historia aquella de unos legionarios que en Irak le tuvieron que cambiar una rueda al vehículo de los marines que ya habían pedido un vehículo de reemplazo porque no sabían hacerlo.
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NoPracticante #7 NoPracticante
Lo siguiente será pagar por tiro. Y cuando llegue a cierta cantidad de tiros tengas que pasar la tarjeta.
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menéame