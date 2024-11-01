Derecho a reparar: por qué el ejército de EEUU no puede reparar mucho de su propio equipamiento [ENG]

El ejército estadounidense a menudo no puede arreglar partes de aviones, barcos, vehículos de combate de infantería y otros equipos porque no se les permite bajo los contratos que el Pentágono firma con los fabricantes. En cambio, solo el fabricante puede arreglar el equipo, que es un problema en una zona de combate o en un ejercicio de entrenamiento remoto.
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Desde luego hay que concederles a los estadounidenses que los de dejar todo a la iniciativa privada funciona de PM.
No creo que sea tan grave tampoco, si los fuese le pondrían solución rapida.
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Los principales problemas del tanque Panzer Tiger (I y II) durante la Segunda Guerra Mundial fueron su excesiva complejidad mecánica, baja fiabilidad, alto coste de producción y un peso excesivo que desgastaba su suspensión. Su motor y transmisión solían fallar, provocando que más del 50% de las bajas del Tiger I se debieran a problemas técnicos o abandono, más que a combate directo.
Problemas técnicos y mecánicos principales:
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Y al ejército, que compra esos cacharros, que les den. Me imagino a uno de esos almirantes pensando que los aparatos que usa no son realmente suyos y puede hacer con ellos lo que quiera, todo menos repararlos... "shhh, es secreto, almirante, usted no puede saber lo que hacemos, tiene copyright de nuestra empresa". Qué cosas más raras.