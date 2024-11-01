edición general
9 meneos
57 clics
Derecho a copia de la demanda

Derecho a copia de la demanda

Tenéis derecho a que el abogado os de copia de la demanda, o que os la de el juzgado cuando el abogado se niegue.

| etiquetas: derecho , copia , demanda
7 2 0 K 192 DchoLaboral
1 comentarios
7 2 0 K 192 DchoLaboral

menéame