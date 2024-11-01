La derecha colombiana intensifica su campaña sucia contra Cepeda para evitar su triunfo en la primera vuelta

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera todas las encuestas para las elecciones del 31 de mayo. La derecha uribista y la ultraderecha acusan al activista y continuador del legado de Gustavo Petro de ser el “heredero de las FARC”. En las elecciones presidenciales del 31 de mayo se disputa la continuidad del proyecto de transformación social progresista impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. El candidato del Pacto Histórico (PH), Iván Cepeda, es un reconocido intelectual y político de izquierda.