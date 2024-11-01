edición general
Depresión: Descubren con meta-análisis Cochrane sobre 5.000 adultos que el ejercicio físico leve a moderado tiene beneficio equivalente a la terapia psicológica o a los fármacos antidepresivos. (eng)

Los resultados muestran que el ejercicio puede tener un beneficio moderado en la reducción de los síntomas depresivos, en comparación con la ausencia de tratamiento o una intervención de control. En comparación con la terapia psicológica, el ejercicio tuvo un efecto similar en los síntomas depresivos, según evidencia de certeza moderada de diez ensayos. Las comparaciones con antidepresivos también sugirieron un efecto similar. (Artículo científico: www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004366.pub7/full/e)

