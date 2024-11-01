Depredación activa de murciélagos por parte de ratas pardas en refugios urbanos de hibernación masiva [ENG]  

Este estudio es el primero en documentar la depredación sistemática de murciélagos por parte de ratas pardas en refugios de hibernación urbanos que albergan a varios miles de individuos en Europa. Mediante video infrarrojo e imágenes térmicas en dos importantes emplazamientos del norte de Alemania, utilizados predominantemente por especies del género Myotis, observamos estrategias de caza tanto aéreas como terrestres dirigidas a murciélagos en vuelo.