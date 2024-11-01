edición general
4 meneos
41 clics

Depredación activa de murciélagos por parte de ratas pardas en refugios urbanos de hibernación masiva [ENG]  

Este estudio es el primero en documentar la depredación sistemática de murciélagos por parte de ratas pardas en refugios de hibernación urbanos que albergan a varios miles de individuos en Europa. Mediante video infrarrojo e imágenes térmicas en dos importantes emplazamientos del norte de Alemania, utilizados predominantemente por especies del género Myotis, observamos estrategias de caza tanto aéreas como terrestres dirigidas a murciélagos en vuelo.

| etiquetas: ratas , murciélagos , zoología , caza , alemania
4 0 0 K 20 ciencia
6 comentarios
4 0 0 K 20 ciencia
rojelio #1 rojelio
Este comportamiento depredador pone de manifiesto la notable capacidad de adaptación y plasticidad conductual de las ratas pardas en los ecosistemas urbanos. Nuestros hallazgos sugieren un riesgo adicional significativo de mortalidad para las poblaciones de murciélagos en los refugios de hibernación masivos y plantean inquietudes sobre el posible intercambio de patógenos entre dos importantes reservorios de fauna silvestre.
1 K 18
#2 oscarcr80
#1 Las ratas pardas siempre la lian parda?
0 K 7
rojelio #3 rojelio
#2 :shit: xD
0 K 11
reivaj01 #5 reivaj01 *
#2 Sólo hasta que llega el gato pardo.
0 K 12
#4 bacilo
Ya falta menos para que las ratas rojipardas vengan a liarla a las instituciones europeas.
0 K 7
Apotropeo #6 Apotropeo *
Batman nunca ha ido al Senado, pues está lleno de ratas pardas.
:troll:
0 K 9

menéame