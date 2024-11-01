Los deportistas de élite exigen cambios organizativos en las competiciones en la era del calor extremo

En el Mundial de Clubes los futbolistas tuvieron que jugar a 40ºC de sensación térmica y 78% de humedad, causando mareos, calambres o dolor en dedos de los pies. La jornada inaugural de Wimbledon este año fue la más calurosa de su historia. Los JJOO de París 2024 y Tokio 2021 fueron los más calurosos. Según el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, el cambio climático es una amenaza existencial para el deporte. FIFPRO propone 3 medidas: aire acondicionado en estadios, eventos en primavera u otoño, y pruebas de estrés térmico.