Los deportistas de élite exigen cambios organizativos en las competiciones en la era del calor extremo

En el Mundial de Clubes los futbolistas tuvieron que jugar a 40ºC de sensación térmica y 78% de humedad, causando mareos, calambres o dolor en dedos de los pies. La jornada inaugural de Wimbledon este año fue la más calurosa de su historia. Los JJOO de París 2024 y Tokio 2021 fueron los más calurosos. Según el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, el cambio climático es una amenaza existencial para el deporte. FIFPRO propone 3 medidas: aire acondicionado en estadios, eventos en primavera u otoño, y pruebas de estrés térmico.

6 comentarios
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
De primeras, podrían dejar de organizar Mundiales en países desérticos. Pero ya se sabe que el bienestar de los atletas nunca va a estar por encima de los maletines.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Organizar mundiales, olimpiadas, Supercopas, carreras de motor, vueltas ciclistas en países donde incluso en invierno tienen que usar aire acondicionado en los estadios… igual ayudaba
Andreham #3 Andreham
Con lo que cobran ellos por 90 minutos una vez a la semana y con lo que cobra Paco el que pone alquitran en la autovia durante 8 horas 5 dias, yo creo que pueden aceptar esas condiciones.
#5 Leon_Bocanegra
#3 No, de hecho cuanto más cobran más poder tienen para no aceptar esas condiciones.
#4 Leon_Bocanegra
Los deportistas,otros millonarios con el cuento del clima cambiario, como George Gates y Bill Soros. Esto no es más que otro pasito para convencer a los ciudadanos de que hay que comer insectos y ponerse todas las vacunas que digan los satanistas de la OMS.

Chúpate está, cuñao, este año en la cena de navidad, gano yo.
capitan__nemo #6 capitan__nemo
El deporte de elite es malo para la salud.
