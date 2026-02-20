El deporte de desinformar sobre Argentina

Vengo de leer un artículo , nada menos que de RTVE, sobre la reforma laboral en Argentina, y la verdad es que me da vergüenza ajena que se escriban estas cosas. Parece que como Milei cae mal, y nos cae mal a muchos, se puede escribir cualquier chorrada sobre las mredidas que aprueba su Gobierno.

Se dice que se aprueba la subida de la jornada laboral de 8 a 12 horas, cosa que es cierta, pero se omite que se mantiene el máximo semanal de 48 horas, cifra que ya trabajan, desgraciadamente muchos argentinos.

No digo que la media sea positiva. No lo juzgo. Y si lo juzgo, me parece que va contra los trabajadores.

Peor el artículo es sesgado, torticero y mentiroso al dar a entender que se ha aumentado un 50% la duración de la jornada laboral cuando lo que se ha hecho es aumentar la flexibilidad en la distribución de las horas, pero no la duración de la jornada laboral en sí.

Y claro, está en portada, proque aquí se viene intoxicar, a jalear al propio y abuchear al contrario, coño.

Hay que joderse.