Depeche Mode - Universal soldier (cover)

Depeche Mode - Universal soldier (cover)

Cover del tema antibelicista "Universal soldier" de Buffy Sainte-Marie.

depeche mode , war child , canción , antibelicismo
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
#0 Ups, no conocía esta joyita. Muchas gracias.
laguerrillasilenciosa #3 laguerrillasilenciosa
#1 La han sacado esta semana. Tristemente, podría estar en el sub "actualidad" también.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Ya decía yo, mira que de DM se me escapan pocas cosas. ;)
RoberRenfu #2 RoberRenfu
Por un instante pensé que sería la BSO de la de Van Damme y Dolph
#5 Setis *
Depeche Mode, tú eras alegre y dicharachero, y ahora te has vuelto político y deprimido. Me jode que vayas a juego con los tiempos, o quizás lo que me jode es que los tiempos se hayan hecho así.

Un día voy a mandar a un mafioso a obligarte escribir un libro con las configuraciones de los sintetizadores, porque lo que sí me jodería es que otras personas no pudieran seguir tu legado del sonido cuando llegue tu momento.
