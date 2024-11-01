·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15001
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6085
clics
Pantomima full - ex - futbolista
7586
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
4864
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
6137
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
565
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
520
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
534
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
351
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
589
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
69
clics
Depeche Mode - Universal soldier (cover)
Cover del tema antibelicista "Universal soldier" de Buffy Sainte-Marie.
|
etiquetas
:
depeche mode
,
war child
,
canción
,
antibelicismo
4
1
0
K
41
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
41
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
#0
Ups, no conocía esta joyita. Muchas gracias.
2
K
30
#3
laguerrillasilenciosa
#1
La han sacado esta semana. Tristemente, podría estar en el sub "actualidad" también.
1
K
22
#4
cenutrios_unidos
#3
Ya decía yo, mira que de DM se me escapan pocas cosas.
1
K
22
#2
RoberRenfu
Por un instante pensé que sería la BSO de la de Van Damme y Dolph
0
K
11
#5
Setis
*
Depeche Mode, tú eras alegre y dicharachero, y ahora te has vuelto político y deprimido. Me jode que vayas a juego con los tiempos, o quizás lo que me jode es que los tiempos se hayan hecho así.
Un día voy a mandar a un mafioso a obligarte escribir un libro con las configuraciones de los sintetizadores, porque lo que sí me jodería es que otras personas no pudieran seguir tu legado del sonido cuando llegue tu momento.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un día voy a mandar a un mafioso a obligarte escribir un libro con las configuraciones de los sintetizadores, porque lo que sí me jodería es que otras personas no pudieran seguir tu legado del sonido cuando llegue tu momento.