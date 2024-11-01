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El Departamento de Seguridad Nacional exigió a Google que entregara datos sobre la actividad y la ubicación de los canadienses por publicaciones en contra del ICE. [ENG]

El Departamento de Seguridad Nacional exigió a Google que entregara datos sobre la actividad y la ubicación de los canadienses por publicaciones en contra del ICE. [ENG]

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. intentó obtener datos personales de un ciudadano canadiense —incluyendo su ubicación y actividad online— tras criticar en redes sociales la actuación del gobierno en casos de violencia policial migratoria. El punto más polémico: usaron una ley de los años 30 pensada para temas comerciales, no para vigilar opiniones en internet.El caso ha encendido alarmas sobre: • Posible abuso de poder • Vigilancia más allá de fronteras • Riesgos para la libertad de expresión

| etiquetas: dhs , ice , demanda , canadá , google
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3 comentarios
6 2 0 K 100 actualidad
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
va a ser muy divertido cuando alguien tenga que ver mi historial...
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Amperobonus #1 Amperobonus
Los comonistas atacando de nuevo a libertad de expr....a no espera que estos son los buenos :professor:
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#3 Sigo_intentandolo
Uhmmm.. cada vez veo con mejores ojos lo de salirme de Google... pero lo de las aplicaciones del banco y en pago me dan mucha pereza...
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menéame