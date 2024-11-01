El Departamento de Seguridad Nacional exigió a Google que entregara datos sobre la actividad y la ubicación de los canadienses por publicaciones en contra del ICE. [ENG]

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. intentó obtener datos personales de un ciudadano canadiense —incluyendo su ubicación y actividad online— tras criticar en redes sociales la actuación del gobierno en casos de violencia policial migratoria. El punto más polémico: usaron una ley de los años 30 pensada para temas comerciales, no para vigilar opiniones en internet.El caso ha encendido alarmas sobre: • Posible abuso de poder • Vigilancia más allá de fronteras • Riesgos para la libertad de expresión