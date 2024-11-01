edición general
El Departamento de Justicia de EEUU ocultó documentos comprometedores para Trump de los archivos de Epstein

La desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos aún deja incógnitas sin despejar. El Departamento de Justicia ha ocultado miles de archivos, entre los que se encuentran papeles del FBI en los que se ve salpicado el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump.

Kantinero #3 Kantinero
Si Justicia oculto documentos no quiero pensar en lo que oculto el FBI o CIA

themarquesito #4 themarquesito
#3 El FBI depende del Departamento de Justicia, así que te puedes hacer una idea.

#2 eipoc *
Lo que demuestra que no hay separación de poderes y la supuesta democracia que hay allí no es más que un espejismo.

Los únicos interesados en ocultar esto es quien tiene algún tipo de interés, económico o personal, en ocultar la verdad ya sea con Trump o con Israel.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Mierda se le acaba de caer el monóculo al vaso de agua por culpa de la sorpresa

Aguarrás #5 Aguarrás
Oh, surprise!. ¡Filtraron la mierda que salpicaba al jefón!.
Inesperado. :roll:

#6 moratos
Para sorpresa de nadie, afirmaron a continuación.


