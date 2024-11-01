El Departamento de Justicia de EEUU ocultó documentos comprometedores para Trump de los archivos de Epstein

La desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos aún deja incógnitas sin despejar. El Departamento de Justicia ha ocultado miles de archivos, entre los que se encuentran papeles del FBI en los que se ve salpicado el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump.
Los únicos interesados en ocultar esto es quien tiene algún tipo de interés, económico o personal, en ocultar la verdad ya sea con Trump o con Israel.
Inesperado.