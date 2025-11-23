·
Las denuncias falsas que no existen de Soto Ivars, por Teresa Giménez Barbat
«Parece mentira que, en el país de la picaresca, queramos ignorar aquella máxima de ‘hecha la Ley, hecha la trampa’ que de tantas tomaduras de pelo nos protege»
|
etiquetas
:
denuncias falsas
,
teresa giménez. barbat
,
juan soto ivars
7
2
10
K
4
cultura
4 comentarios
#4
UsuarioXY
#3
más triste perseguir a usuarios por sus envíos.
1
K
17
#1
tronchastiles
Es triste como muchos prefieren defender a las maltratadoras de las denuncias falsas antes que a las verdaderas víctimas, que ven sus recursos mermados por culpa de dichas maltratadoras.
3
K
13
#3
Klamp
#1
triste es que nos envíes 10 noticias sobre el libro este.
0
K
8
#2
jorgeesc
Pese al título, no hace mención al juicio al fiscal general del estado...qué raro, lo escribirá la próxima semana.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
