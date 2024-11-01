Denuncias ante la Inspección de Trabajo que conviene hacer ahora

El Ministerio de Trabajo ha presentado el nuevo plan estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo, en el que se indican una serie de líneas de actuación preferentes y se prevé la incorporación de 500 nuevos inspectores. No hay que ser muy listo para deducir que ahora es el momento de presentar denuncias sobre estos temas. Nos permitimos destacar los siguientes por su importancia y porque quizá no serían demasiado difíciles de probar por la Inspección, sobre todo si contara con la colaboración de los trabajadores o de sus representes.