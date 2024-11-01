Denuncian la muerte a golpes de dos galgos en Puente Genil

La protectora La Guarida de Puente Genil (Córdoba) ha denunciado la muerte a golpes de dos galgos en un paraje de la localidad, donde este sábado se han hallado los cadáveres. Los dos galgos habían sido golpeados y tenían diversas heridas, además de presentar síntomas de desnutrición. “Han sido asesinados”, aseguran desde la protectora. La Guarida solicita la colaboración ciudadana por si alguien pudiera aportar información sobre los responsables de estos hechos. Ninguno de los perros tenía chip identificativo. Aviso: Imágenes sensibles.