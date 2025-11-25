edición general
Denuncian a una inmobiliaria por exigir hasta 40.000 euros más de lo pactado a los compradores de una promoción de viviendas en Oviedo

Varios compradores de la promoción de viviendas Soho, desarrolladas por Astural en Prados de la Fuente, presentaron a comienzos de este mes una denuncia contra la firma, después de que esta les exigiera el pago de cantidades extra que, en algunos casos, llegaban a superar los 40.000 euros por piso. Todas las viviendas se vendieron a un importe superior a los 200.000 euros, y quienes las reservaron relatan que en junio de este año, a pocos meses de la finalización de las obras, que actualmente se encuentran en su fase final.

4 comentarios
satchafunkilus #1 satchafunkilus
Que escándalo! Hemos descubierto que aquí se roba.
pendejo1983 #2 pendejo1983
En VPOs esto ocurre también y es una estafa consentida por las administraciones
#3 trasparente
El ladrillo es la mayor guarida de ladrones y sinvergüenzas que existe.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Y habrá que ver la calidad y acabados de los pisos, porque toda la obra nueva que he visto de amigos son historias de terror...
