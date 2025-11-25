Denuncian a una inmobiliaria por exigir hasta 40.000 euros más de lo pactado a los compradores de una promoción de viviendas en Oviedo

Varios compradores de la promoción de viviendas Soho, desarrolladas por Astural en Prados de la Fuente, presentaron a comienzos de este mes una denuncia contra la firma, después de que esta les exigiera el pago de cantidades extra que, en algunos casos, llegaban a superar los 40.000 euros por piso. Todas las viviendas se vendieron a un importe superior a los 200.000 euros, y quienes las reservaron relatan que en junio de este año, a pocos meses de la finalización de las obras, que actualmente se encuentran en su fase final.