Denuncian "envenenamiento inminente" en una guardería de Coria del Río y "falsas declaraciones de la Consejería de Sanidad ante la oleada de muertes"

La vecindad viene señalando desde hace meses «un incremento alarmante de fallecimientos y problemas de salud en la zona, incluyendo el reciente fallecimiento de una mujer joven por infarto». En este contexto, denuncian que las autoridades sanitarias «no han ofrecido información transparente ni han activado protocolos de protección a la población pese a la existencia de picos reconocidos de sustancias como ácido sulfhídrico y benceno». Se han detectado niveles elevados de contaminantes en interiores de una guardería
Según trasladan los portavoces vecinales, «las declaraciones públicas de la Consejería de Sanidad sobre la movilidad del camión de mediciones ambientales no se corresponderían con la realidad observada por la propia ciudadanía». Aseguran que el dispositivo permanece estacionado en el mismo punto durante largos periodos, lo que, a su juicio, impediría una evaluación rigurosa y representativa de la calidad del aire en distintos enclaves del… » ver todo el comentario
Qué barato sale contaminar en este país.