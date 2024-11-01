edición general
22 meneos
33 clics
Denuncian a una empresa de Elon Musk por 500.000 euros, finge cumplir la normativa y acaba en escándalo medioambiental

Denuncian a una empresa de Elon Musk por 500.000 euros, finge cumplir la normativa y acaba en escándalo medioambiental

The Boring Company fue multada en Las Vegas por vertidos ilegales. La sanción supera los 450.000 euros.

| etiquetas: musk , multa , eeuu , the boring company , las vegas , contaminación
17 5 0 K 328 actualidad
5 comentarios
17 5 0 K 328 actualidad
pepel #2 pepel
Tenía 1que haberse llevado la basura con la Space-X.
0 K 20
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Por eso dice Musk que hay demasiadas regulaciones. En este caso regulaciones ambientales.
0 K 19
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Fuuu,

La ruína...
0 K 12
#3 Perico12
Pues como para mí 5€
0 K 9
RoberRenfu #5 RoberRenfu
#3 No te creas ...
500k es 0.0001% de su "net worth"
Si tienes 500k, 5€ serían 0.001% del tuyo
1 K 16

menéame