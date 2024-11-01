·
22
meneos
33
clics
Denuncian a una empresa de Elon Musk por 500.000 euros, finge cumplir la normativa y acaba en escándalo medioambiental
The Boring Company fue multada en Las Vegas por vertidos ilegales. La sanción supera los 450.000 euros.
|
etiquetas
:
musk
,
multa
,
eeuu
,
the boring company
,
las vegas
,
contaminación
17
5
0
K
328
actualidad
5 comentarios
17
5
0
K
328
actualidad
relacionadas
#2
pepel
Tenía 1que haberse llevado la basura con la Space-X.
0
K
20
#4
capitan__nemo
Por eso dice Musk que hay demasiadas regulaciones. En este caso regulaciones ambientales.
0
K
19
#1
SeñorPresunciones
Fuuu,
La ruína...
0
K
12
#3
Perico12
Pues como para mí 5€
0
K
9
#5
RoberRenfu
#3
No te creas ...
500k es 0.0001% de su "net worth"
Si tienes 500k, 5€ serían 0.001% del tuyo
1
K
16
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
