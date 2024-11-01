Denuncian la concesión de terceros grados fraudulentos a condenados etarras

La asociación presidida por Consuelo Ordoñez ha denunciado la concesión de nuevos terceros grados a los etarras Mikel Otegui y Ana Belén Agües, ambos todavía vinculados a la izquierda abertzale a través de su inclusión en las listas oficiales de Etxerat, donde son tratados como "presos políticos". Para COVITE, se trata de una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin que estos cumplan con el requisito legal