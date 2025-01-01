Denuncian al cantante Nattan por ofrecer dinero por besar a una mujer con acondroplasia en un concierto

Personas con acondroplasia han denunciado y repudiado al cantante Nattan por utilizar a una mujer de talla baja durante su último concierto en São Lourenço da Mata (Brasil) y ofrecer un premio de mil reales a cualquier hombre del público que subiera al escenario para besarla. La Asociación Brasileña de Enanismo (Annabra) emitió un comunicado condenando el "desafío" promovido por el artista durante una actuación en la Región Metropolitana de Recife y advirtió de que puede suponer un delito penado con entre uno y tres años de prisión más multa.
| etiquetas: nattan , dinero , mujer , acondroplasia
¿Cuántas veces se la podía besar?