Denuncian al Ayuntamiento de Morón de la Frontera por realizar senderismo sobre una duna protegida en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Este martes 7 de abril, los agentes ambientales de la Junta de Andalucía presentaron una denuncia oficial contra el ayuntamiento de Morón de la Frontera. El motivo ha sido la realización de una actividad de senderismo que no cumplió con las normas de protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ya que atravesó áreas restringidas con un alto valor ecológico. La actividad abarcaba a 40 individuos que llevaban a cabo una ruta de campo, moviéndose fuera de la red de caminos autorizados. A lo largo del recorrido, los participantes invadieron...