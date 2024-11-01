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Denuncian al Ayuntamiento de Morón de la Frontera por realizar senderismo sobre una duna protegida en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Denuncian al Ayuntamiento de Morón de la Frontera por realizar senderismo sobre una duna protegida en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Este martes 7 de abril, los agentes ambientales de la Junta de Andalucía presentaron una denuncia oficial contra el ayuntamiento de Morón de la Frontera. El motivo ha sido la realización de una actividad de senderismo que no cumplió con las normas de protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ya que atravesó áreas restringidas con un alto valor ecológico. La actividad abarcaba a 40 individuos que llevaban a cabo una ruta de campo, moviéndose fuera de la red de caminos autorizados. A lo largo del recorrido, los participantes invadieron...

| etiquetas: denuncia , ayuntamiento , morón , parque natural , almería , senderismo
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2 comentarios
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sotillo #1 sotillo
La derecha tiene su propio camino que patea todo lo que le huele a ecologista
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kastanedowski #2 kastanedowski
No hay control, me extraña que por fin haya al menos alguna denuncia

En general se vive del turismo pero no hay reglas ni controles, cada quien hace lo que quiere, Almeria si es el Viejo Oeste
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menéame