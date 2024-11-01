Denunciados dos hosteleros de Santander en Nochevieja por rebasar el horario y el aforo

La Policía Local ha denunciado a cuatro hosteleros de Santander entre la tarde del lunes y esta pasada noche y por diferentes motivos, como rebasar el horario de cierre o exceso de aforo, en el caso de dos responsables de locales identificados en Nochevieja. En concreto, a las 7.00 horas de este jueves ha sido denunciada la empresa responsable de un establecimiento de la calle Bonifaz por superar el horario de cierre, exceso de aforo y por molestias al vecindario. Y a las 8.15 horas ha ocurrido lo mismo en la calle Valliciergo, por rebasar...