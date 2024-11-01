Una denuncia penal y dos intentos de presunta estafa durante el cobro del Gordo en Villamanín

La comisión de fiestas de Villamanín ha publicado este jueves su decimocuarto comunicado en el que informan de que el proceso de pago de las participaciones correspondientes a la Lotería de Navidad de 2025 se encuentra «prácticamente finalizado, con gran éxito y sin incidentes». Asimismo, «existe una reclamación formal por las tres papeletas no registradas y ya repartidas entre los premiados, constando una denuncia penal al respecto, que está siendo gestionada por el despacho de abogados y cuya tramitación se seguirá por los cauces legales.