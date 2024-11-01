Denuncia en Almería: "Me hice la mamografía en mayo y me citan ahora para más pruebas”

El mismo día que el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, confirmaba públicamente que en Almería no había mujeres afectadas por el error en el cribado de cáncer de mama, una paciente del Hospital Universitario Torrecárdenas se puso en contacto con Diario de Almería para relatar que se siente “víctima” de los retrasos que se han conocido en las últimas semanas a la hora de citar a las pacientes cuando hay hallazgos sospechosos en la primera mamografía. La mujer, que no ha querido hacer pública su...