Denuncia en Almería: "Me hice la mamografía en mayo y me citan ahora para más pruebas”

El mismo día que el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, confirmaba públicamente que en Almería no había mujeres afectadas por el error en el cribado de cáncer de mama, una paciente del Hospital Universitario Torrecárdenas se puso en contacto con Diario de Almería para relatar que se siente “víctima” de los retrasos que se han conocido en las últimas semanas a la hora de citar a las pacientes cuando hay hallazgos sospechosos en la primera mamografía. La mujer, que no ha querido hacer pública su...

| etiquetas: denuncia , almería , mamografía , salud , andalucía
Chinchorro #1 Chinchorro
Señora, no se ponga nerviosa. No la han citado antes para no generarle ansiedáh.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Ahora se la generan mas fuerte y con incógnitas de por que sera esa citacion
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Errónea, los retrasos no se han producido en los casos de hallazgos sospechosos (grupo 4), sino en las pruebas sin resultados concluyentes (grupo 3)
