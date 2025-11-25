edición general
Dentro de la red ‘incel’ catalana: “Usan el chat de los videojuegos para radicalizar adolescentes”

La nueva era de la misoginia digital se basa en el odio hacia las mujeres por la frustración sexual de algunos hombres jóvenes Especial 25N: La lacra de la violencia obstétrica en Cataluña: "Las mujeres de hoy en día no aguantan nada" Especial 25N: La violencia vicaria empieza antes del crimen: Cataluña abrió camino para detectarla y combatirla

azathothruna #1 azathothruna
Dentro de poco se dira:
"que es peor que un pedofilo?, un incel que corrompe las almas de adolescentes"
Y lo peor es que la sociedad se los ponen a webo, con desigualdad socioeconomica, clasismo y demas.
#2 mcfgdbbn3
¿Y quién financia todo esto? Porque yo no tengo tiempo para meterme en chats de videojuegos de adolescentes para soltar discursos de ese tipo o de cualquier otro tipo.
