Dentro de la ciudad exclusiva para afrikaners cerca de Pretoria (Eng)

La granja Kleinfontein fue comprada en 1992 por el Movimiento por la Libertad de los Bóers y se desarrolló como un enclave para preservar la cultura y el patrimonio afrikáner. Se estableció tras el fin del apartheid en respuesta a las amenazas percibidas a su cultura y al aumento de los índices de criminalidad. Los residentes se adhieren a creencias culturales y religiosas específicas como parte del objetivo de la ciudad de preservar su patrimonio afrikáner. Inicialmente era una cooperativa con casas en la granja Kleinfontein.