Dendrocronólogos confirman mediante radiocarbono y el conteo de ramas que la anomalía botánica del drago canario apareció a finales del siglo XVIII

Durante siglos, el drago (Dracaena draco) ha sido un enigma envuelto en mitología, su longevidad un misterio solo abordado con estimaciones legendarias. Ahora, un nuevo estudio al que ha tenido acceso Vozpópuli, liderado por Franco Biondi y un equipo internacional de dendrocronólogos y especialistas en radiocarbono, ha aplicado las herramientas científicas más vanguardistas para datar con rigor a este icono macaronésico. El drago es anómalo porque no forma los anillos de crecimiento anuales y concéntricos que permiten a los científicos datarlo.